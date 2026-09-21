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Политика

В Псковской области подвели итоги единого дня голосования

Завершился единый день голосования 2026 года в Псковской области и во всей стране. О подведении итогов рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в рамках торжественного мероприятия в правительстве Псковской области сегодня, 21 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Сопов. Фото здесь и далее: ПАИ

«Для нас очень важно подведение итогов. Как говорит председатель Центральной избирательной комиссии Элла Александровна Памфилова: «Итоги голосования в России подводятся очень быстро, легитимно, гласно и открыто», – отметил он.

По словам Игоря Сопова, одним из примеров прозрачности работы избирательной системы является то, что ещё вчера ночью шёл подсчёт голосов на избирательных участках, а уже сегодня в обеденное время подводят итоги и результаты по двум важнейшим кампаниям: это выборы депутатов Государственной Думы по Псковскому округу № 150 и выборы в Законодательное Собрание региона.

Впоследствии документы по выборам в Государственную Думу передадут в Москву для подведения общего итога по всей стране. И чем скорее регионы оформят эту процедуру, тем быстрее избиратели узнают о том, кто будет представлять их интересы в органах законодательной власти на уровне регионов и России. «Мы это делаем в первый день, комиссия оформила и подготовила все документы», – подчеркнул председатель облизбиркома и добавил, что уже в конце этой недели Центральная избирательная комиссия подведёт итоги самой большой, самой сложной, как назвала её Элла Памфилова, кампании за последние годы.

Игорь Сопов обратил внимание, что избирательный процесс реализуется в очень сложных геополитических условиях: «И выборы, которые мы провели в это время, очень важны. Мы показали, что в России власть сменяема и демократична». Эту же мысль доказывает и явка, которую зафиксировали в ходе выборов, – более 50 %.

«Надо отметить, что эти три дня голосования прошли спокойно, у нас нет ни одной жалобы. Было зафиксировано два обращения, даны ответы, и их не признали жалобами. Важно, что у нас выборы прошли без эксцессов, которые могли бы произойти на такой кампании, потому что предпосылок было достаточно много», – сказал председатель избирательной комиссии Псковской области.

Он поблагодарил силовые структуры: полицию, МЧС, Росгвардию и всех тех, кто обеспечивал безопасность на избирательных участках, а также руководителей округов за предоставленные помещения и всё необходимое для удобства и комфорта избирателей.

Отдельную благодарность Игорь Сопов выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который помог в приобретении аптечек на каждый избирательный участок.

В целом явка по Псковской области составила 53,8 %. «Это одна из самых высоких явок на выборы в Законодательное Собрание Псковской области. Избиратели активно голосовали, и на это влияет прежде всего то, что мы голосуем три дня и проводим большую информационную работу, организуем активности для разных категорий граждан, дарим подарки впервые голосующим, пожилым избирателям, проводим диспансеризацию», – резюмировал Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что Александр Козловский избран депутатом Госдумы от Псковской области.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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