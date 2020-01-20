Рабочая группа по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов создана в Пскове

11:14, 20 января 2020, ПАИ

В Пскове создана рабочая группа по вопросам организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципалитета. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.

Группа создана для подготовки рекомендаций, предложений, заключений и иных инициатив для главы Пскова, депутатов Псковской гордумы, главы администрации города, органов администрации Пскова с целью решения проблемных вопросов в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципалитета.

Согласно документу, координировать работу группы будет глава Пскова Елена Полонская. В состав рабочей группы вошли депутаты Псковской гордумы, заместитель начальника УГХ администрации Пскова Антон Ляугминас, директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст, руководитель территориального отдела филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева. Всего в рабочую группу вошли 16 человек.