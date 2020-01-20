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Общество

Псковский губернатор поручил изучить успешный опыт других регионов по предоставлению социального контракта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил профильному региональному комитету изучить успешный опыт других регионов по организации работы по предоставлению социального контракта, для того, чтобы адаптировать его для использования в регионе. Такую задачу глава региона поставил на совещании по итогам послания президента Федеральному Собранию 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева напомнила, что с 2019 года изменились правила заключения социального контракта. «Мы уже начали информационную работу с населением. Мы также следим за «пилотными» регионами, которым выделяются средства в рамках проекта по снижению бедности. Их положительный опыт также может быть учтен», - заметила Ольга Евстигнеева.

Она также добавила, что ежегодно на обеспечение социального контракта в Псковской области выделяется 600 тысяч рублей. По её словам, это позволяет оказать помощь 20-ти семьям. «Мы надеемся, что с 2021 года поступят средства из федерального бюджета, тогда мы сможем оказывать помощь большему количеству псковичей», - заключила Ольга Евстигнеева.

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