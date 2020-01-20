Начинаются съёмки фильма «Псковская область – родина Знамени Победы»

16:36, 20 января 2020, ПАИ

Телеканал ГТРК «Псков» начинает съёмки фильма «Псковская область – родина Знамени Победы». Об этом сообщил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев на заседании оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Дмитриев отметил, что картина должна выйти к 9 мая. ГТРК уже начинает съемку - отметил Сергей Дмитриев, добавив необходимость выхода кинокартины к 9 мая. По его словам, помощь в подготовке картины оказывает Сбербанк для того, чтобы была возможность транслировать фильм на федеральных каналах.

Кроме того, готовится брендбук о праздновании 75-летия Победы. Макеты уже разрабатываются и в скором времени будут представлены, отметил Сергей Дмитриев.

Он добавил, что также в Псковскую область поступили 16 федеральных проектов, которые необходимо провести в регионе в рамках Года памяти и славы.