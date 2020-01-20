0
19:13
Доступное жилье в Пскове: Сколько стоят однокомнатные квартиры
17:48
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
17:33
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
17:02
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
17:00
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
15:32
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
14:59
Эксперты назвали популярные у россиян товары
Еще новости
Общество

Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей

директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Фото Дарьи Хватковой

Необходимо стремиться наиболее полно изучать документы для установления точного количества убитых немецко-фашистскими захватчиками мирных жителей и сожженных деревень. Об этом сообщил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин по итогам заседания оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кузьмин напомнил, что преступления нацистов против мирных жителей изучаются в рамках общероссийского проекта «Без срока давности», инициатором которого выступило Поисковое движение России.

«Десятилетия ничего не говорилось о мирных жителях, которые погибли во время Великой Отечественной войны», — отметил Валерий Кузьмин. Он напомнил, что большая часть территории Псковской области была оккупирована с первых дней войны и практически до ее окончания.

«Думаю, мы не узнаем точное количество сожженных деревень, погибших жителей. Мы вряд ли узнаем все места массовых захоронений. Но мы должны стремиться как можно наиболее полно проделать эту работу», — добавил Валерий Кузьмин.

Документы о преступлениях нацистов в Псковской области переведут и на английский, и на немецкий языки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
«Волонтеры Победы» окажут адресную помощь ветеранам в Псковской области Начинаются съёмки фильма «Псковская область – родина Знамени Победы» Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы Депутат Госдумы призывает принять меры по защите исторической памяти Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ 20 млн рублей требуется на кадастровые работы по постановке на учет воинских захоронений в Псковской области Владимир Путин: 75-летие Победы должно пройти на самом высоком уровне «Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны Объявлен конкурс на разработку эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
20 января 2020
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
20 января 2020
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
20 января 2020
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
20 января 2020
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
20 января 2020
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
Эксперты назвали популярные у россиян товары
20 января 2020
Эксперты назвали популярные у россиян товары
Архивные документы по первым послевоенным выборам обнародуют в Псковской области
20 января 2020
Архивные документы по первым послевоенным выборам обнародуют в Псковской области
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России
20 января 2020
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России

Идет загрузка...