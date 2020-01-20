Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей

17:00, 20 января 2020, ПАИ

Необходимо стремиться наиболее полно изучать документы для установления точного количества убитых немецко-фашистскими захватчиками мирных жителей и сожженных деревень. Об этом сообщил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин по итогам заседания оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кузьмин напомнил, что преступления нацистов против мирных жителей изучаются в рамках общероссийского проекта «Без срока давности», инициатором которого выступило Поисковое движение России.

«Десятилетия ничего не говорилось о мирных жителях, которые погибли во время Великой Отечественной войны», — отметил Валерий Кузьмин. Он напомнил, что большая часть территории Псковской области была оккупирована с первых дней войны и практически до ее окончания.

«Думаю, мы не узнаем точное количество сожженных деревень, погибших жителей. Мы вряд ли узнаем все места массовых захоронений. Но мы должны стремиться как можно наиболее полно проделать эту работу», — добавил Валерий Кузьмин.

Документы о преступлениях нацистов в Псковской области переведут и на английский, и на немецкий языки.