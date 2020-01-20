Документы о зверствах нацистов в Псковской области переведут на немецкий язык

15:51, 20 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перевести на немецкий язык документы о преступлениях нацистов и их союзников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Такое предложение глава региона озвучил на заседании оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин напомнил, что в ноябре в Пскове прошла вторая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы. На ней в рамках проекта «Без срока давности» были обнародованы материалы, которые ранее находились под грифом «секретно» в архивах ФСБ.

По словам Валерия Кузьмина, специалисты не только изучают данные материалы, но и уже переводят на английский язык наиболее важные из них. «Мы предлагаем оцифровывать документы и постепенно выкладывать их в свободный доступ. В планах, чтобы документы вошли в общую базу», - отметил он и подчеркнул, что архивисты не просто будут наполнять этот ресурс документами, но и говорить о зверствах на территории Псковской области.

Михаил Ведерников предложил специалистам перевести рассекреченные документы и на немецкий язык. Также он поручил начальнику управления цифрового развития и связи Псковской области Денису Матвееву оказать историкам и архивистам необходимую «цифровую» помощь в этом вопросе.