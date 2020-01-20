15 телефонов попытались перебросить в себежскую колонию

18:06, 20 января 2020, ПАИ

15 мобильных телефонов попытались перебросить нарушители в исправительную колонию №3 УФСИН России по Псковской области в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Первого нарушителя сотрудники колонии задержали в непосредственной близости от ограждения участка периметра. У него изъяли четыре свёртка, в которые были упакованы десять телефонов.

Через три часа сотрудники УФСИН задержали ещё одного гражданина. У него были пять телефонов и зарядное устройство, упакованные в два свёртка, обмотанные мягкой губкой и завернутые в женские чёрные колготки.

В отношении данных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, проводится проверка.