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Общество

15 телефонов попытались перебросить в себежскую колонию

15 мобильных телефонов попытались перебросить нарушители в исправительную колонию №3 УФСИН России по Псковской области в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Первого нарушителя сотрудники колонии задержали в непосредственной близости от ограждения участка периметра. У него изъяли четыре свёртка, в которые были упакованы десять телефонов.

Через три часа сотрудники УФСИН задержали ещё одного гражданина. У него были пять телефонов и зарядное устройство, упакованные в два свёртка, обмотанные мягкой губкой и завернутые в женские чёрные колготки.

В отношении данных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, проводится проверка.

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