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Общество

После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции

Фото на сайте губернатор60.рф.

Территорию закусочной «Первак» в Пскове включили в схему патрулирования нарядов единой дислокации с целью профилактики преступлений и административных правонарушений. Об этом сообщается на сайте губернатор60.рф.

Местные жители обращали внимание властей на то, что закусочная «Первак» расположена на пути следования детей в естественно-математический лицей №20. Кроме того, «пивнуха», как выразились псковичи, находится между детскими садами №34 и №40.

В обращении на сайте губернатора указывалось, что дети возвращаются из школы домой в темное время суток, а дорога при этом не освещается. «Пьяный и неадекватный контингент вваливается и вываливается из данного заведения прямо под ноги детям и родителям, идущим из школы и детских садов. Тут же рядом они ходят в туалет на глазах детей, матерятся и дерутся», — добавила автор обращения.

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