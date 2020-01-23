Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
25 января в Пскове отметят Татьянин день. Он является знаковым не только для студентов, но и для православных. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С этого дня Татьянин день стал праздноваться как день рождения университета, а позднее - как праздник российского студенчества.
День студента по традиции начнется с божественной литургии в честь святой мученицы Татианы в Троицком соборе в 9:00.
ПсковГУ отметит День студента с городским размахом. Караоке и танцевальные баттлы, тренинги с лучшими спикерами города и старт новой традиции - Книги рекордов студенчества ждёт студентов ПсковГУ в Татьянин день.
Так, «Час тренингов» пройдёт в главном корпусе вуза: площадь Ленина, 2. С 11:00 до 12:00 будет организована параллельная работа 5 интерактивных площадок. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
- Кейс-сессия «Event-маркетинг и живой SMM от Владимира Дягилева» (место проведения: аудитория 63).
- Живой диалог «Защита персональных данных» (спикер - Виктор Симаков, специалист по защите информации). Место проведения: аудитория 71а.
- Открытый диалог «Молодежь и предпринимательство» (спикер – Сергей Станкевич, основатель и владелец «Школы дизайна»). Место проведения: Центр студенческих инициатив.
- Мастер-класс «Стресс и ресурсы» (мероприятие проведет «Социально-кризисный центр ПсковГУ»). Место проведения: аудитория 33.
- Творческая мастерская «Танцуй, как будто никто не видит» (ведущий – Ирина Хван, основатель и руководитель школы танцев PARA*DOIS). Участникам следует прийти в удобной одежде и обуви, с собой необходима сменная одежда. Место проведения: актовый зал.
С 17:00 до 18:00 в КСК «Супер» можно будет посетить «Студенческую аллею». Там расположится фотозона и площадка для любителей настольных игр от клуба «Пикник». Кроме того, студенты подготовили конкурсы от караоке и танцевальных батлов до установления рекордов и интеллектуальных игр. В масштабной интеллектуальной игре «Квиз» будут участвовать команды всех институтов ПсковГУ, колледжа ПсковГУ, а также других вузов Псковской области.
С 18:00 до 22:00 для студентов главного вуза региона состоится концертная программа, в рамках которой наградят почетными грамотами активных студентов по результатам 2019 года. Творческие коллективы университета выступят с музыкальными и танцевальными номерами. На сцене университета выступит полуфиналистка проекта «Ты супер» на НТВ Арина Павлова. Будет также организован розыгрыш призов. Праздник завершится студенческой дискотекой от DJ Scandic.
25 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Вокзальная, 48) пройдет акция «Татьянин день 2020», посвященная Дню российского студенчества. В этот день всем Татьянам и студентам будут выданы бессрочные читательские билеты. Для получения билета при себе необходимо иметь паспорт. Часы работы с 10:00 до 18:00.
Центр науки и спорта «Без предела» подготовил специальное предложение для студентов:
15:00 - кулинарный мастер-класс «Пицца» , а в 17:00 - тематический Квест и Квиз.
В Ледовом дворце Пскова 25 января состоится мероприятие, посвященное Дню студента с 21:45 до 22:45. С 23:00 до 00:00 ожидается ночное массовое катание.
Аквапарк «Акваполис» приглашает студентов отметить Татьянин день 25 и 26 января. В эти дни в аквапарке будет действовать скидка. Она действительна только при предъявлении студенческого билета.