Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут

17:11, 23 января 2020, ПАИ

25 января в Пскове отметят Татьянин день. Он является знаковым не только для студентов, но и для православных. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С этого дня Татьянин день стал праздноваться как день рождения университета, а позднее - как праздник российского студенчества.

День студента по традиции начнется с божественной литургии в честь святой мученицы Татианы в Троицком соборе в 9:00.

ПсковГУ отметит День студента с городским размахом. Караоке и танцевальные баттлы, тренинги с лучшими спикерами города и старт новой традиции - Книги рекордов студенчества ждёт студентов ПсковГУ в Татьянин день.

Так, «Час тренингов» пройдёт в главном корпусе вуза: площадь Ленина, 2. С 11:00 до 12:00 будет организована параллельная работа 5 интерактивных площадок. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

С 17:00 до 18:00 в КСК «Супер» можно будет посетить «Студенческую аллею». Там расположится фотозона и площадка для любителей настольных игр от клуба «Пикник». Кроме того, студенты подготовили конкурсы от караоке и танцевальных батлов до установления рекордов и интеллектуальных игр. В масштабной интеллектуальной игре «Квиз» будут участвовать команды всех институтов ПсковГУ, колледжа ПсковГУ, а также других вузов Псковской области.

С 18:00 до 22:00 для студентов главного вуза региона состоится концертная программа, в рамках которой наградят почетными грамотами активных студентов по результатам 2019 года. Творческие коллективы университета выступят с музыкальными и танцевальными номерами. На сцене университета выступит полуфиналистка проекта «Ты супер» на НТВ Арина Павлова. Будет также организован розыгрыш призов. Праздник завершится студенческой дискотекой от DJ Scandic.

25 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Вокзальная, 48) пройдет акция «Татьянин день 2020», посвященная Дню российского студенчества. В этот день всем Татьянам и студентам будут выданы бессрочные читательские билеты. Для получения билета при себе необходимо иметь паспорт. Часы работы с 10:00 до 18:00.

Центр науки и спорта «Без предела» подготовил специальное предложение для студентов:

15:00 - кулинарный мастер-класс «Пицца» , а в 17:00 - тематический Квест и Квиз.

В Ледовом дворце Пскова 25 января состоится мероприятие, посвященное Дню студента с 21:45 до 22:45. С 23:00 до 00:00 ожидается ночное массовое катание.

Аквапарк «Акваполис» приглашает студентов отметить Татьянин день 25 и 26 января. В эти дни в аквапарке будет действовать скидка. Она действительна только при предъявлении студенческого билета.