Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате

22:44, 21 января 2020, ПАИ

Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате, сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Издательский дом «Медиа 60».

Так, цветное оформление появилось у газет «Сельская новь» (Бежаницкий район), «Пламя» (Куньинский район) и «Льновод» (Палкинский район). Общее количество районных газет, выпускаемых в свет в новом формате составило 16 из 24.

С 10 апреля 2019 года в новом формате выпускаются районные газеты «Струги», «Сельская новь» (Бежаницкий район), «Пушкинский край», «Призыв» (Себежский район), «Пламя» (Куньинский район), «Печорская правда», «Островские вести», «Невельский вестник», «Наш путь» (Великолукский район), «Красный маяк» (Опочецкий район), «Коммуна» (Дедовичский район), «Заря» (Красногородский район) и «Восход» (Локнянский район).