0
22:44
Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате
22:14
Леонид Автомов: Хоккейный матч между псковичами и канадцами получился интересным и подвижным
21:41
Псковский губернатор призвал депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по борьбе с «наливайками»
20:48
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
19:22
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
19:03
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
18:05
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
Еще новости
Общество

Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате

Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате, сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Издательский дом «Медиа 60».

Так, цветное оформление появилось у газет «Сельская новь» (Бежаницкий район), «Пламя» (Куньинский район) и «Льновод» (Палкинский район). Общее количество районных газет, выпускаемых в свет в новом формате составило 16 из 24.

С 10 апреля 2019 года в новом формате выпускаются районные газеты «Струги», «Сельская новь» (Бежаницкий район), «Пушкинский край», «Призыв» (Себежский район), «Пламя» (Куньинский район), «Печорская правда», «Островские вести», «Невельский вестник», «Наш путь» (Великолукский район), «Красный маяк» (Опочецкий район), «Коммуна» (Дедовичский район), «Заря» (Красногородский район) и «Восход» (Локнянский район).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате
21 января 2020
Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате
Леонид Автомов: Хоккейный матч между псковичами и канадцами получился интересным и подвижным
21 января 2020
Леонид Автомов: Хоккейный матч между псковичами и канадцами получился интересным и подвижным
Псковский губернатор призвал депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по борьбе с «наливайками»
21 января 2020
Псковский губернатор призвал депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по борьбе с «наливайками»
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
21 января 2020
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
21 января 2020
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
21 января 2020
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
21 января 2020
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
21 января 2020
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского

Идет загрузка...