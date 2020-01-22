Российские ученые начали работу над вакциной против китайского коронавируса

08:49, 22 января 2020, ПАИ

Российские ученые приступили к созданию вакцины против китайского коронавируса. Как пишет газета «Известия», дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, он уже проник в Таиланд, Японию, Южную Корею и США.

Отмечается, что работа специалистов займет минимум шесть месяцев и потребует значительных средств. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевий отметил, что помощь в получении биологических материалов оказывают коллеги из КНР.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное совещание чрезвычайного комитета, участники которого определят, насколько высока вероятность эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV. Число заразившихся возросло до 291, шестеро из них умерли.