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Общество

Российские ученые начали работу над вакциной против китайского коронавируса

Российские ученые приступили к созданию вакцины против китайского коронавируса. Как пишет газета «Известия», дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, он уже проник в Таиланд, Японию, Южную Корею и США.

Отмечается, что работа специалистов займет минимум шесть месяцев и потребует значительных средств. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевий отметил, что помощь в получении биологических материалов оказывают коллеги из КНР.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное совещание чрезвычайного комитета, участники которого определят, насколько высока вероятность эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV. Число заразившихся возросло до 291, шестеро из них умерли. 

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