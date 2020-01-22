0
12:27
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
12:12
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
11:52
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:50
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области
10:04
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
09:04
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
08:42
Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
Еще новости
Общество

В России автокредиты берут чаще на покупку отечественных машин

В прошлом году жители России чаще всего брали автокредит на покупку отечественных машин. На них пришлось порядка 17,7% выданных кредитов, сообщает РИА Новости.

На втором месте по популярности оказались немецкие машины. На них 17,6% россиян брали деньги у банков. Третьими и четвертыми по популярности стали японские (16,8%) и корейские (16,4%) машины. А вот на автомобили марок из США, Франции и Чехии пришлось 5, 4,9 и 3,1% автокредитов соответственно.

Самыми популярными кредитными машинами стали Lada, среди моделей этой марки наиболее популярные Granta, Vesta и Priora. Кредит на автомобили Lada оформили 13% клиентов.

В то же время в прошлом году средняя сумма автокредита составила 546,1 тысяч рублей. Это на 6,5% меньше, чем в 2018 году. По данным экспертов, уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на автомобили с пробегом. При этом они отметили, что средний кредит на покупку машины с пробегом по итогам прошлого года вырос на 2% и составил 509,5 тысяч рублей.

Кроме того, по данным аналитиков в прошлом году только 13,1% клиентов взяли кредиты на новые автомобили, остальные же выбрали бывшие в употреблении. 36% заемщиков покупают машину в кредит без первоначального взноса, 24% клиентов вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости машины, 23% заемщиков - до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.

При этом эксперты отметили, что более 80% россиян взяли автокредиты на срок пять лет, а в 10% случаев клиенты брали автокредиты на три года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
22 января 2020
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 января 2020
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области
22 января 2020
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области 2
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
22 января 2020
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
22 января 2020
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
22 января 2020
Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате
21 января 2020
Еще три районные газеты Псковской области выйдут в новом формате

Идет загрузка...