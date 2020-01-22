В России автокредиты берут чаще на покупку отечественных машин

11:22, 22 января 2020, ПАИ

В прошлом году жители России чаще всего брали автокредит на покупку отечественных машин. На них пришлось порядка 17,7% выданных кредитов, сообщает РИА Новости.

На втором месте по популярности оказались немецкие машины. На них 17,6% россиян брали деньги у банков. Третьими и четвертыми по популярности стали японские (16,8%) и корейские (16,4%) машины. А вот на автомобили марок из США, Франции и Чехии пришлось 5, 4,9 и 3,1% автокредитов соответственно.

Самыми популярными кредитными машинами стали Lada, среди моделей этой марки наиболее популярные Granta, Vesta и Priora. Кредит на автомобили Lada оформили 13% клиентов.

В то же время в прошлом году средняя сумма автокредита составила 546,1 тысяч рублей. Это на 6,5% меньше, чем в 2018 году. По данным экспертов, уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на автомобили с пробегом. При этом они отметили, что средний кредит на покупку машины с пробегом по итогам прошлого года вырос на 2% и составил 509,5 тысяч рублей.

Кроме того, по данным аналитиков в прошлом году только 13,1% клиентов взяли кредиты на новые автомобили, остальные же выбрали бывшие в употреблении. 36% заемщиков покупают машину в кредит без первоначального взноса, 24% клиентов вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости машины, 23% заемщиков - до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.

При этом эксперты отметили, что более 80% россиян взяли автокредиты на срок пять лет, а в 10% случаев клиенты брали автокредиты на три года.