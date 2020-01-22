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Общество

Поддельные товары под марками Apple, Gucci, Calvin Klein, Empobio Armani изымались в торговых точках Псковской области

Поддельные товары под марками Apple, Gucci, Calvin Klein, Empobio Armani изымались в торговых точках Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

«Неоднократно выявлялась продукция, обладающая признаками контрафактной. В частности, аксессуары для мобильных телефонов торгового знака Apple, нижнее белье, чулочно-носочная продукция и аксессуары торговых знаков Gucci, Calvin Klein, Empobio Armani. Всего 732 единицы. Изъято 265 пачек табачной продукции без акцизных марок из Белоруссии и Российской Федерации, а также табачная продукция неустановленного происхождения, 10 меховых изделий с нарушениями порядка маркировки», - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Николай Новолодский.

Из оборота на внутреннем рынке в 2019 году также изымались санкционные продукты: фрукты, колбасы, молочная продукция. Общий объём обнаруженной «санкционки» составил 874 кг.

По результатом проверок сотрудники таможни обнаружили нарушений на сумму более 241 млн рублей, в результате в бюджет перечислено 106 млн рублей. Возбуждено 74 дела об административном правонарушении и четыре уголовных дела, конфисковано товаров на сумму порядка 8,5 млн рублей. 

 

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