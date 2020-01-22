Почти в 10 раз снизилось количество погибших на воде в Псковской области за 15 лет

18:36, 22 января 2020, ПАИ

В Псковской области в прошлом году на воде погибли 33 человека. Это почти в 10 раз меньше, чем 15 лет назад, тогда ежегодно происшествия на воде уносили жизни 300 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Филимонов отметил, что ранее по летальным исходам на воде Псковская область занимала высокие показатели, сейчас регион опустился на 20-е место. «Это позитивная динамика. Я помню времена, когда в Печорах на плоту погибли 8 человек разом. Таких ситуаций сейчас нет», - отметил он.

Начальник псковского МЧС сообщил, что на воде в основном погибают пожилые люди. При этом Валерий Филимонов также заметил, что значительно снизилось число погибших на воде в нетрезвом виде. «Сейчас такие случаи единичные», - подчеркнул он.

Валерий Филимонов также отметил, что у псковского МЧС увеличилось количество катеров на воздушной подушке, предназначенных для спасения людей на воде. По его словам, сейчас в введении регионального ведомства десятки таких катеров.