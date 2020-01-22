Владельцы 18 торговых объектов в Пскове незаконно увеличили их площадь

18:06, 22 января 2020, ПАИ

В Пскове выявили 18 торговых объектов, площадь которых была незаконно увеличена. Об этом сообщила руководитель Псковского управления антимонопольной службы России Ольга Милонаец на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Милонаец пояснила, что по договору аренды у индивидуального предпринимателя торговая точка площадью 40 метров квадратных, фактически же – 700, или по документам 6 метров квадратных, а в действительности – 40.

«Также есть факты, когда ИП стали торговать муниципальной землей», – рассказала начальник антимонопольной службы. Она отметила, что предприниматели приходили в комитет потребительского рынка и услуг и переписывали договоры аренды на других лиц.

Ольга Милонаец рассказала, что в прошлом году в УФАС поступили несколько обращений от индивидуальных предпринимателей, которые обращались в администрацию города по вопросу получения мест для размещения временных нестационарных объектов торговли.

Руководитель УФАС отметила, что Контрольно-счетное управление администрации города контролирует размещение нестационарных торговых объектов и ведёт работу по наведению порядка в этой сфере.

Она напомнила, что в 2009 году появился закон об урегулировании торговой деятельности, который предписывал разработку схемы установки временных нестационарных торговых объектов. Городская администрация, пояснила Ольга Милонац, должна была внести в эту схему все объекты, включая самострой. «Орган местного самоуправления очень долго раскачивался, и схема появилась только в 2012 году. Новые торговые точки должны были разыгрываться между всем предпринимательским сообществом», — продолжила руководитель областного УФАС.

По ее словам, стали «всплывать» ситуации, когда в 2012 году какие-то объекты не внесли в схему. Она привела в пример ситуацию с ларьками у автобусной остановки на пересечении улиц Юбилейной и Рижского проспекта, где один из трех ларьков в схему включен не был.

«Мы стали разбираться по каждому объекту, почему их нет в схеме. У кого-то действительно самострой, а кого-то действительно не включили в схему», — добавила Ольга Милонаец.

Также руководитель Псковского УФАС рассказала, что торговый объект на улице Маргелова был включен в схему нестационарных торговых объектов, но потом срок действия договора истек, и объект исключили из схемы. Затем в 2018 году появляется новый объект на схеме, продолжила Ольга Милонаец, также на землях Минобороны, но с другим предназначением. «Бистро включили в схему без торгов», — отметила она. По словам руководителя УФАС, Минобороны недовольно сложившейся ситуацией, поскольку ведомственный земельный участок попал в схему нестационарных торговых объектов.

«Если это произошло по вине органа местного самоуправления, человеку нужно предложить иное место для ведения бизнеса», — добавила она.

Ольга Милонаец сообщила, что по факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление в администрацию города, поскольку схема размещения нестационарных торговых объектов и правила торгов не соответствуют действующему законодательству. По каждой проблемной точке, заверила она, уже приняты решения.

Спикер добавила, что в УФАС по рассматриваемому вопросу поступило 7 обращений от индивидуальных предпринимателей, а от Контрольно-счетного управления администрации города поступили обращения по 11 объектам.