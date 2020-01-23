Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

10:15, 23 января 2020, ПАИ

В Псковской области снизилась заболеваемость ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 13 по 19 января это заболевание диагностировали у 2 тысяч 576 жителей региона, недельный эпидемический порог снизился на 36,2%. В Пскове заболели ОРВИ 1 тысяча 410 человек, что ниже недельного эпидпорога на 21%. За минувшую неделю в области госпитализированы 92 человека с признаками ОРВИ.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. В результате обследований 15 больных с признаками ОРВИ у 6 выявили вирус парагриппа.