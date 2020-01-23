Освобождавший город Остров ветеран написал книгу о войне

14:45, 23 января 2020, ПАИ

В Калининграде 93-летний ветеран Владимир Пирожков, участвующий в операции по освобождению города Острова, завершил работу над книгой о войне, сообщили «Вести-Калининград».

Несмотря на свой возраст, Владимир Пирожков помнит, как воевал на Первом Прибалтийском и Ленинградском фронтах и как освобождал город Остров Псковской области и Карельский перешеек.

«Сначала написал рукопись, потом стал сидеть за компьютером, набирать, получилось около 35 тысяч слов», - рассказал Владимир Пирожков о том, как начал писать книги.

В коллекции ветерана 20 книг, 10 из которых посвящены его жене Екатерине, с которой он прожил больше 60 лет. Первая книга получила название «Жизненный путь моей жены Екатерины Антоновны». Останавливаться на этом ветеран не намерен.

Для себя Владимир Пирожков взял за правило писать каждый день, чтобы не забыть, что было вчера. Свои книги ветеран дарит родственникам и друзьям.