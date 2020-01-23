Произошедший 78 лет назад в Псковской области бой реконструируют в Татарстане

13:26, 23 января 2020, ПАИ

31 января в 10:00 в Нижнекамске на площади Победы состоится реконструкция боя, который произошёл в годы Великой Отечественной войны, 78 лет назад, в 12-и километрах от Великих Лук близ деревни Липенка Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

В ходе реконструкции будет показано, как обессиленные длинным переходом морозной зимой лыжники «татарского батальона» вступили в схватку за важный участок территории близ деревни Липенка.

После реконструкции в 11:00 состоится митинг, а в 12:00 на аллее почетных граждан городского кладбища Нижнекамска начнется церемония захоронения 19 павших бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, погибших в бою близ деревни Липенка.

«Татарский» лыжный батальон был собран на основе выходцев из Татарии, в том числе с территории будущего Нижнекамска. С 2002 года поисковики Нижнекамска занимались сбором информации по «татарскому» лыжному батальону. В 2013-14 годах отрядом «Поиск» в районе деревни Липенка были обнаружены останки четверых бойцов. В апреле 2015 года были найдены еще 18 бойцов. Поисковикам удалось установить родственников 14 воинов, по остальным работа продолжается.