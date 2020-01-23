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Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Инженерной в Пскове задержан

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Пскову

В Пскове задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ночь на 11 января неизвестный водитель совершил наезд на женщину на улице Инженерной и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась.

22 января во время розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Пскова. Автомобиль «Рено Логан» с характерными для ДТП повреждениями обнаружен в Псковском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

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