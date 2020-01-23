0
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
15:04
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Имеющие детей до семи лет псковички смогут бесплатно получить профессию

Центр занятости населения Пскова разработал новую программу, по которой женщины с ребёнком до семи лет с 2020 года смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Об этом рассказала глава центра Анастасия Анкудинова на координационном итоговом совещании за декабрь 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Анастасия Анкудинова пояснила, что неважно, состоит или не состоит мама в трудовых отношениях - в любом случае она может бесплатно получить профессию. Единственное условием для участия в данной программе является наличие ребенка, не достигшего семилетнего возраста, при этом возрастных ограничений для самих мам нет.

Начальник центра занятости населения Пскова также сообщила, что в городе успешно реализуется программа «50+», благодаря которой многие люди пенсионного и предпенсионного возраста смогли повысить свою квалификацию, либо пройти переквалификацию и освоить новые профессии. Она отметила, что уже 150 человек бесплатно прошли обучение и получили сертификаты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области

Идет загрузка...