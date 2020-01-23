Имеющие детей до семи лет псковички смогут бесплатно получить профессию

17:46, 23 января 2020, ПАИ

Центр занятости населения Пскова разработал новую программу, по которой женщины с ребёнком до семи лет с 2020 года смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Об этом рассказала глава центра Анастасия Анкудинова на координационном итоговом совещании за декабрь 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Анастасия Анкудинова пояснила, что неважно, состоит или не состоит мама в трудовых отношениях - в любом случае она может бесплатно получить профессию. Единственное условием для участия в данной программе является наличие ребенка, не достигшего семилетнего возраста, при этом возрастных ограничений для самих мам нет.

Начальник центра занятости населения Пскова также сообщила, что в городе успешно реализуется программа «50+», благодаря которой многие люди пенсионного и предпенсионного возраста смогли повысить свою квалификацию, либо пройти переквалификацию и освоить новые профессии. Она отметила, что уже 150 человек бесплатно прошли обучение и получили сертификаты.