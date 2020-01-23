Повышение зарплат ждёт работников культуры Псковской области

16:21, 23 января 2020, ПАИ

Повышение зарплат ждёт работников культуры Псковской области. Средства на эти цели заложены в бюджете региона на 2020 год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с работниками культуры 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что зарплата работников культуры должна быть не менее 28 тысяч рублей. Кроме этого, с 1 сентября их оклад приравняют к минимальному размеру оплаты труда.

Кроме этого, губернатор рассказал, что тем, кто состоялся в культурной профессии и театральной деятельности будут единовременно выплачивать 25 тысяч рублей в год. «Это хорошее дополнение, по сумме — это уровень федерального решения. Предлагайте кандидатуры. 2-3 человека в год вполне могут рассчитывать на эту меру поддержки», — пояснил Михаил Ведерников.

Также работники культуры будут получать доплату в 5 тысяч рублей ежемесячно, пока работают на территории региона.

Глава региона напомнил, что утверждены региональные звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области». «У ваших коллективов появился инструмент, подавайте нам документы», — призвал Михаил Ведерников.