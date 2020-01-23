Псковские шишки понравились новгородцам

18:10, 23 января 2020, ПАИ

Анализ сосновых шишек из Псковского лесопитомника провела Новгородская лесосеменная станция, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра защита леса Новгородской области.

Первые пробы шишек сосны обыкновенной поступили на исследование в начале сезона 2019-2020 годов. Так, проверив четыре пробы весом по 2 кг каждая, специалисты пришли к выводы, что шишки имеют допустимый процент выхода семян. Отмечается, что семена соответствуют 1 классу качества, в связи с чем заготовка шишек на проверенных участках рекомендована.

Директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов подчеркнул, что подобный анализ позволяет проводить лесовосстановление более качественно. «Ведь если будут отклонения, например, по всхожести, то огромная работа по воспроизводству лесов будет проведена впустую. А это и время, и силы, и немалые средства», — добавил он.