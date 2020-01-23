В Пскове продлят срок эксплуатации лифтов

17:52, 23 января 2020, ПАИ

Вопрос о продлении на 5 лет срока эксплуатации лифтов обсудили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова участники совещания с руководителями управляющих организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас пояснил, что срок эксплуатации лифтов был продлен решением Совета Евразийской экономической комиссии, которая 19 декабря прошлого года внесла соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза «Безопасность лифтов». Они вступили в силу 3 января.

Изменения касаются объектов, которые введены в эксплуатацию до 15 февраля 2013 года (то есть, до того, как вышеуказанный техрегламент вступил в силу), а также тех, срок эксплуатации которых уже истек.

Теперь срок приведения таких лифтов в соответствие техническим требованиям составит 12 лет с момента вступления в силу техрегламента. То есть, это должно произойти не позднее 15 февраля 2025 года. Ранее этот срок равнялся 7 годам, и если бы изменения в техрегламент не были приняты, то к середине февраля 2020 года в многоквартирных домах Пскова пришлось бы приостановить работу почти 300 лифтов.

Заместитель начальника УГХ также попросил руководителей управляющих компаний проанализировать информацию о количестве лифтов в обслуживаемых ими многоквартирных домах и сроках их эксплуатации, направить данные в Управление городского хозяйства. Кроме того, он сообщил, что на сайте регионального оператора - Фонда капитального ремонта уже размещена информация о том, какие лифты будут отремонтированы в Пскове в этом году.