Положение об охране культуры предложили внести в Конституцию России
Конституцию России предложили дополнить положением, согласно которому культура страны охраняется государством и является наследием многонационального народа. Как пишет ТАСС, авторами инициативы стали пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
«Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством», – отмечается в документе. Инициаторы предложения входят в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию.
Данным положением предлагается дополнить третью главу основного закона страны – «Федеративное устройство».