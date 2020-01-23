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Общество

Положение об охране культуры предложили внести в Конституцию России

Конституцию России предложили дополнить положением, согласно которому культура страны охраняется государством и является наследием многонационального народа. Как пишет ТАСС, авторами инициативы стали пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

«Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством», – отмечается в документе. Инициаторы предложения входят в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию.

Данным положением предлагается дополнить третью главу основного закона страны – «Федеративное устройство».

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