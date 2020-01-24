Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы

09:49, 24 января 2020, ПАИ

Квартиры и земельные участки выставили в Пскове. Аукцион состоится на электронной площадке 5 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления УФССП России по Псковской области.

Желающие смогут приобрести квартиру площадью 30 квадратных метров, расположенную на проспекте Гагарина в Великих Луках. Начальная цена продажи составляет 632 тысячи 400 рублей, шаг аукциона — 7 тысяч рублей, а сумма задатка — 31 тысяча 600 рублей.

Вторая квартира меньшей площадью — 24,5 квадратных метра — расположена в Великих Луках на улице Комсомольца Зверева. Начальная цена ее продажи – 360 тысяч 400 рублей. Шаг аукциона — 4 тысячи рублей, а сумма задатка – 18 тысяч рублей.

Также судебные приставы выставили на продажу квартиру площадью 68,2 квадратных метра на улице Горной в Великих Луках. Начальная цена – 2 млн 852 тысяч 800 рублей, шаг аукциона — 29 тысяч рублей, сумма задатка – 142 тысячи 600 рублей.

Еще одна квартира площадью 65 квадратных метров, выставленная на торги, находится в Пскове на Сиреневом бульваре. Ее начальная цена – 1 млн 405 тысяч 760 рублей. Шаг аукциона — 15 тысяч рублей, а сумма задатка – 70 тысяч 200 рублей.

Кроме этого, судебные приставы выставили на аукцион два земельных участка в деревне Федоровщина Псковского района. Площадь одного из них составляет 1 тысяча 44 квадратных метров, начальная цена — 508 тысяч 860 рублей, шаг аукциона — 6 тысяч рублей, а сумма задатка – 25 тысяч 400 рублей.

Площадь второго земельного участка – 48 тысяч 500 квадратных метров. Его начальная цена – 12 млн 109 тысяч 792 рубля, шаг аукциона — 122 тысячи рублей, а сумма задатка – 605 тысяч 400 рублей.

Заявки на участие в торгах подаются в соответствии с аукционной документаций, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. Заявки можно подать до 31 января.