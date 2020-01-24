0
12:00
Фракция «Единая Россия» обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков
10:46
Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
09:49
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
21:10
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Еще новости
Общество

Новые бригадные автомобили поступили псковским энергетикам

В январе парк техники псковского филиала «Россети Северо-Запад» пополнили восемь новых бригадных автомобилей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Это отечественные грузопассажирские машины, изготовленные на полноприводном шасси автомобиля ГАЗ-33088. Высокая проходимость автомобилей позволяет использовать их на пересеченной местности вне дорог при любых погодных условиях.

Новые бригадные автомобили рассчитаны на перевозку персонала оперативно-выездных и ремонтных бригад до шести человек в пассажирском фургоне и кабине, а также материалов и инструментов на отдельной грузовой платформе, закрытой тентом.

Как отмечают в службе механизации и транспорта филиала, комплектация новой техники позволяет сделать работу мобильных подразделений более безопасной и комфортной. В целях обеспечения безопасности дорожного движения все сиденья (в кабине и в фургоне) оснащены ремнями безопасности, установлено переговорное устройство между кабиной и фургоном, имеется автомобильный видеорегистратор. Пассажирский фургон укомплектован автономным жидкостным обогревателем, аварийно-вентиляционным люком в крыше, преобразователем напряжения бортовой сети автомобиля на 220 В, кабелем для подключения к внешней электрической сети, микроволновой печью, умывальником с подогревом воды, раздельными шкафчиками для спецодежды, откидным столиком.

На грузовой платформе находится запасное колесо с ручной лебедкой для его опускания и подъема, шкаф для инструмента. Под грузовой платформой смонтирован ящик для перевозки лестницы. Для локального освещения места проведения работ на крыше кабины установлен мощный светодиодный прожектор с дистанционным управлением.

Планируется, что в течение года обновление парка бригадных автомобилей продолжится. При этом особое внимание будет уделено многофункциональному транспорту повышенной проходимости. В настоящее время территория обслуживания Псковского филиала «Россети Северо-Запад» составляет 55,3 тыс. кв. км, при этом трассы линейных объектов, общей протяженностью 45,4 тыс. км, чаще всего удалены от производственных баз, проходят по бездорожью, в болотистой местности или в лесной зоне. Поэтому новая автотехника должна способствовать повышению мобильности и оперативности энергетиков при выполнении задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Фракция «Единая Россия» обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков
24 января 2020
Фракция «Единая Россия» обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков
Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
24 января 2020
Александр Нестерук о китайском коронавирусе: Поводов для паники у псковичей нет
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
24 января 2020
Квартиры и земельные участки выставили на торги псковские приставы
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
23 января 2020
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут

Идет загрузка...