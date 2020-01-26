Псковская таможня поздравила коллег из Эстонии и Латвии с профессиональным праздником

10:20, 26 января 2020, ПАИ

Псковская таможня поздравила коллег из Эстонии и Латвии с профессиональным праздником - Международным днём таможенника, который отмечается 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поздравляем эстонских и латвийских коллег с международным профессиональным праздником. Обсуждение вопросов сотрудничества с сопредельными сторонами на уровне начальников сопредельных пунктов пропуска необходимо, - отметила начальник Псковской таможни Светлана Степанова. – Представители таможенных служб обсуждали вопросы информационного взаимодействия, меры, направленные на увеличение пропускной способности сопредельных пунктов пропуска. По-прежнему актуальной остается тема о временном ввозе физическими лицами транспортных средств, зарегистрированных на имя эстонских и латвийских лизинговых компаний. Этой теме уделяется должное внимание всех сторон. Мы продолжаем обмен данными, характеризующими результаты таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. Наше взаимодействие направлено на ускорение таможенного контроля с обеих сторон и повышение его качества».

В 2019 году продолжилось приграничное сотрудничество таможенников сопредельных государств. В течение года состоялось четыре международных встречи с участием сотрудников таможенного управления Службы государственных доходов Латвии и должностных лиц Псковской таможни, а также одна международная встреча сотрудников налогово-таможенного департамента Эстонии и должностных лиц российского таможенного органа.