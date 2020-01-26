Валерий Кузьмин: Ключевое слово в премии «Народное признание» - общественная

11:35, 26 января 2020, ПАИ

Премия «Народное признание» за годы своего существования стала одной из самых значимых в Псковской области. В этом убежден директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член жюри премии Валерий Кузьмин.

«Ключевое слово в ее названии — общественная. Ведь на соискание премии выдвигают жители региона. Кто победит — это тоже решение общественности. Вклад членов жюри минимален. И это правильно. Именно такая форма определения лидеров и делает «Народное признание» честным, открытым, значимым проектом», - отметил Валерий Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он уточнил, что заслуга проекта еще и в том, что в число номинантов включают людей, лица которых редко увидишь на телеэкранах или на полосах газет. «Это жители небольших деревень и поселков, вкладывающие свой талант, свои силы, свою душу в то, чем они занимаются. И это ценят люди, и в качестве слов благодарности спешат рассказать о своих скромных соседях, об их заслугах», - добавил руководитель Государственного архива Псковской области.

Продолжается второй тур голосования за номинантов. Принять участие в нём можно здесь>>>

Голосование будет закрыто сегодня, 26 января, в 18:00. Всего на соискание награды подано 120 заявок, в финал вышли 36 участников в 12 номинациях.

Победителей выберут путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов. В состав жюри премии «Народное признание – 2019» вошли 12 человек.

В этом году награда будет вручаться в десятый раз. Церемония вручения премии состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.