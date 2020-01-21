Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»

18:05, 21 января 2020, ПАИ

Определен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». В него вошли председатель Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, директор Государственного архива Псковской области и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, руководитель Института третьего возраста, заместитель руководителя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

Кроме того, в состав жюри традиционно включены обладатели премии «Народное признание» за предыдущий год: генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев, автор проекта «STREET WORKOUT» Виталий Дидыч, педагог дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми МБОУ дополнительного образования «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов.

В настоящее время проходит второй тур голосования. Принять участие в нем можно здесь>>>. Он завершится в 18:00 26 января.

В этом году премия «Народное признание» вручается в 10-й раз, на соискание награды были поданы 120 заявок, 36 претендентов – по три в каждой из 12-и номинаций - вышли во второй тур голосования, которое сейчас проходит на сайте Псковского агентства информации. Победителей определят путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов жюри.

Церемония награждения пройдет 30 января в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина (Псков, улица Пушкина, 13).