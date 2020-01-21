0
19:03
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
18:05
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
17:25
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
15:19
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
15:14
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
14:21
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
12:45
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
Еще новости
Общество

Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»

Определен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». В него вошли председатель Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, директор Государственного архива Псковской области и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, руководитель Института третьего возраста, заместитель руководителя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

Кроме того, в состав жюри традиционно включены обладатели премии «Народное признание» за предыдущий год: генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев, автор проекта «STREET WORKOUT» Виталий Дидыч, педагог дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми МБОУ дополнительного образования «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов.

В настоящее время проходит второй тур голосования. Принять участие в нем можно здесь>>>. Он завершится в 18:00 26 января. 

В этом году премия «Народное признание» вручается в 10-й раз, на соискание награды были поданы 120 заявок, 36 претендентов – по три в каждой из 12-и номинаций - вышли во второй тур голосования, которое сейчас проходит на сайте Псковского агентства информации. Победителей определят путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов жюри. 

Церемония награждения пройдет 30 января в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина (Псков, улица Пушкина, 13).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019» Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019» Определены финалисты премии «Народное признание – 2019» Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019» Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание» «Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019» Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2019» Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание» Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
21 января 2020
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
21 января 2020
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
21 января 2020
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
21 января 2020
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
21 января 2020
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове 1
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
21 января 2020
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
21 января 2020
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
21 января 2020
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции

Идет загрузка...