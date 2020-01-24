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Общество

Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 24-26 января

 

 

Развлекательные мероприятия пройдут в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове 24-26 января, сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

Так, 24 января в 21:00 в ресторане «Инжир» состоится выступление Елизаветы Степановой (резерв столиков по телефону 20-19-00).

25 января в 13:00 во фреш-маркете «Корзинка» пройдет мастер-класс по изготовлению сыра для гриля «Халуми» в домашних условиях. А в 16:00 в центральном атриуме «Акваполиса» состоится большой праздник в честь дня студентов - Student Shopping Day.

В тот же день в 14:00 в «Игродроме» пройдет мастер-класс для юных художников «Каляка-маляка». Вечером в 21:00 в ресторане «Инжир» выступит певица Джэхана (резерв по телефону 20-19-00).

26 января в 14:00 в ресторане «Инжир» состоится детская анимационная программа с пиратом. В программе — интересные опыты и аквагрим.

Вход на все мероприятия свободный. Кроме этого, в большинстве магазинов «Акваполиса» будут продолжаться скидки. «Отличного зимнего шоппинга, друзья!» — добавили в администрации комплекса.

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