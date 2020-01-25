0
10:57
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
10:32
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
09:51
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
21:46
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
19:50
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
18:05
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
17:16
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
Еще новости
Общество

Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень

Премия «Народное признание» действительное имеет всенародный уровень. Об этом заявил секретарь Общественной палаты Псковской области, член жюри премии 2019 года Анатолий Мультах в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, ежегодно благодаря «Народному признанию» больше людей узнают о достижениях и подвигах жителей Псковской области, о которых они могли бы не знать без этой премии. «Очень здорово, что в регионе есть такая народная премия», - подчеркнул Анатолий Мультах.

Он также отметил, что вручение такой премии в Псковской области – хорошая задумка, которую организаторы «Народного признания» хорошо исполняют. При этом Анатолий Мультах подчеркнул, что премия завоевала доверие жителей Псковской области.

Анатолий Мультах также сообщил, что ежегодно следит за ходом премии «Народное признание». «Я бы предложил организаторам премии увеличить количество номинаций «Народного признания», чтобы появились номинанты по другим направлениям», - сказал он и пожелал премии дальнейшего развития и процветания.

В настоящее время проходит второй тур голосования за номинантов первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Принять участие в нём можно здесь>>>. В финал вышли 36 участников в 12 номинациях, а всего на соискание награды в этом году были поданы 120 заявок.

В состав жюри «Народного признания – 2019» вошли 12 человек. Победителей премии определят путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте. В этом году награда будет вручаться в 10-й раз. Церемония вручения премии состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019» В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019» Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019» Определены финалисты премии «Народное признание – 2019» Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019» Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание» «Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
25 января 2020
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
25 января 2020
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
25 января 2020
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
24 января 2020
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
24 января 2020
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
24 января 2020
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
24 января 2020
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
24 января 2020
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия

Идет загрузка...