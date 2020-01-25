Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень

10:57, 25 января 2020, ПАИ

Премия «Народное признание» действительное имеет всенародный уровень. Об этом заявил секретарь Общественной палаты Псковской области, член жюри премии 2019 года Анатолий Мультах в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, ежегодно благодаря «Народному признанию» больше людей узнают о достижениях и подвигах жителей Псковской области, о которых они могли бы не знать без этой премии. «Очень здорово, что в регионе есть такая народная премия», - подчеркнул Анатолий Мультах.

Он также отметил, что вручение такой премии в Псковской области – хорошая задумка, которую организаторы «Народного признания» хорошо исполняют. При этом Анатолий Мультах подчеркнул, что премия завоевала доверие жителей Псковской области.

Анатолий Мультах также сообщил, что ежегодно следит за ходом премии «Народное признание». «Я бы предложил организаторам премии увеличить количество номинаций «Народного признания», чтобы появились номинанты по другим направлениям», - сказал он и пожелал премии дальнейшего развития и процветания.

В настоящее время проходит второй тур голосования за номинантов первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Принять участие в нём можно здесь>>>. В финал вышли 36 участников в 12 номинациях, а всего на соискание награды в этом году были поданы 120 заявок.

В состав жюри «Народного признания – 2019» вошли 12 человек. Победителей премии определят путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте. В этом году награда будет вручаться в 10-й раз. Церемония вручения премии состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.