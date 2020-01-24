Благоустройство 9 объектов завершилось в Пскове

16:38, 24 января 2020, ПАИ

В Пскове завершилось благоустройство 3 общественных пространств и 6 дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Была благоустроена территория общего пользования возле детского сада «Кораблик» на Рижском проспекте в избирательном округе №8 главы Пскова Елены Полонской. В рамках благоустройства там установили 2 площадки с резиновым покрытием – детской и для занятия воркаутом, 8 скамеек и урн, устроили парковки для велосипедов. В рамках проекта сделали ремонт прилегающих дорожных проездов и создали парковочные места. Общая стоимость проекта составила порядка 10 млн рублей.

На общественном пространстве между детскими садами №48 и №50 и школой №24 в округе №11 Константина Болотина была организована пешеходная зона. На месте пустыря установили новые дорожки и тротуары, велопарковки, малые архитектурные формы, проведено озеленение, установлено освещение и ограждение. Общая сумма контрактов – порядка 11 млн рублей.

В парке между проспектом Энтузиастов и улицей Труда в округе №14 Дмитрия Барабанова установили освещение – 155 опор с 202 светильниками. Завершение благоустройства сквера запланировано на 2020 год.

На благоустройство сквера «Техническая, 14» в округе №12 Григория Стороненкова заключен контракт и начаты подготовительные работы.

Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Единой России» «Городская среда». В рамках программы также разработана проектно-сметная документация на благоустройство парка вдоль Сиреневого бульвара. Планируется сделать новые дорожки и велодорожки, площадки для тихого и активного отдыха, освещение и декоративную подсветку.