Псковичи просят установить переход через железнодорожные пути в районе Завокзалья

17:54, 24 января 2020, ПАИ

Жители Пскова просят решить проблему перехода через железнодорожные пути с района Завокзалье на железнодорожный вокзал. Депутат Псковской гордумы Сергей Колосов занимается решением проблемы и пытается добиться установки перехода через железнодорожные пути, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По мнению местных жителей, в настоящий момент мост является единственным способом пересечения железнодорожных путей. При этом жители района – пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и мамы с детьми в колясках – ежедневно сталкиваются со сложностями при переправе, так как пандус, установленный на мосту, слишком узкий и крутой на подъем.

Сергей Колосов заявил, что уже неоднократно общался по этой проблеме с руководством Октябрьской железной дороги, в ведении которой находится данный мост. По его словам, в ОЖД пояснили, что для того, чтобы решить данную проблему, нужно либо полностью переделывать мост, либо создавать наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Однако, железнодорожники отметили, что по технике безопасности нельзя строить такие переходы в районе железнодорожных вокзалов и на некотором расстоянии от них.

Сергей Колосов подчеркнул, что проблема существует ни один десяток лет, и своими силами решить ее на местном уровне не представляется возможным.