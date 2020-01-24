Российским туроператорам порекомендовали приостановить продажу туров в Китай

22:23, 24 января 2020, ПАИ

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Туристов, которые уже приобрели или только планируют купить тур в КНР, операторам советуют «в обязательном порядке» информировать об эпидемиологической ситуации в стране.

В Ростуризме добавили, что туристы вправе потребовать расторжения договора или изменения его условий в случае, если с момента его заключения сильно изменились обстоятельства. Например, условия путешествия ухудшились. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги.

Гражданам РФ также рекомендовано воздержаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится в этой стране, советуют не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов, добавили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Как пишут СМИ, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 870, скончались 26 человек.

Случаи заболевания зарегистрированы также за пределами Китая, в том числе в Непале, Южной Корее, Таиланде, Японии, США, а также в Сингапуре и Вьетнаме.