0
21:46
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
19:50
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
18:05
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
17:16
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
16:15
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
15:37
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
14:30
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
Еще новости
Общество

Российским туроператорам порекомендовали приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Туристов, которые уже приобрели или только планируют купить тур в КНР, операторам советуют «в обязательном порядке» информировать об эпидемиологической ситуации в стране.

В Ростуризме добавили, что туристы вправе потребовать расторжения договора или изменения его условий в случае, если с момента его заключения сильно изменились обстоятельства. Например, условия путешествия ухудшились. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги.

Гражданам РФ также рекомендовано воздержаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится в этой стране, советуют не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов, добавили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Как пишут СМИ, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 870, скончались 26 человек.

Случаи заболевания зарегистрированы также за пределами Китая, в том числе в Непале, Южной Корее, Таиланде, Японии, США, а также в Сингапуре и Вьетнаме.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
24 января 2020
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
24 января 2020
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
24 января 2020
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
24 января 2020
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
24 января 2020
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
24 января 2020
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
24 января 2020
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков 1
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards
24 января 2020
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards

Идет загрузка...