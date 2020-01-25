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Общество

Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили студентов Пскова с Днём российского студенчества - Татьяниным днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что День студента стал символом молодости и взросления, трудолюбия и целеустремленности. «Сейчас у вас ответственный период в жизни - вы учитесь принимать самостоятельные решения, а ваша учеба - первый этап вашего становления как профессионалов», - подчеркнули власти Пскова.

Елена Полонская и Александр Братчиков выразили уверенность, что знания нынешних студентов будут востребованы после завершения обучения, а их молодость и энергия гарантируют прекрасное будущее. «Верим в ваш творческий потенциал и убеждены, что вы внесете достойный вклад в развитие и процветание как родного Пскова, так и всей нашей великой страны», - подчеркнули они и пожелали псковским студентам насыщенной жизни, целеустремленности, верности идеалам, творчества и побед. 

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