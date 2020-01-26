Как не заразиться коронавирусом, дал рекомендации Роспотребнадзор

11:51, 26 января 2020, ПАИ

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить заболеваний, вызванных новым типом коронавируса. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать маски, чаще мыть руки, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также рекомендуется пить бутилированную воду и употреблять термически обработанную пищу. Важно также избегать контакта с животными. При планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию. При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощью.

Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано. По данным Минздрава РФ, в приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом. Один из них завершился летальным исходом.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 54 человек, заразились уже свыше двух тысяч человек. Заболевание распространилось за пределы страны.