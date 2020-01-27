Дновские подростки украли аккумулятор из автомобиля

10:48, 27 января 2020, ПАИ

Аккумулятор украли подростки из автомобиля ВАЗ-2106 в городе Дно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Кража произошла с 25 по 26 января на улице Пролетарской, где был припаркован автомобиль. Полицейские установили, что к преступлению причастны 17-летний школьник и 18-летний местный житель. Аккумулятор сотрудники местного отдела полиции изъяли.

Ещё одна кража произошла ночью 26 января в Великих Луках в доме на улице Дружбы. Там 38-летний безработный житель Бежаниц похитил у 37-летней великолучанки смартфон. Телефон изъяли в ходе обыска.

С 25 по 26 января в деревне Борисовичи Псковского района с лестничной площадки третьего этажа в доме на улице Балтийской 28-летний безработный пскович украл велосипед. Полицейские изъяли похищенное.

Также была раскрыта кража в деревне Березово Дедовичского района, где 51-летний злоумышленник выставил оконное стекло и пролез в дом, откуда похитил цифровую приставку и телевизор с пультом дистанционного управления. Часть украденного изъяли.

А 24 января в деревне Петровское Опочецкого района из квартиры дома на улице Парковой 33-летняя женщина украла банковскую карту, с которой сняла 8 тысяч 700 рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, добавили в пресс-службе ведомства.