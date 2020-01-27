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Общество

Бесплатный показ нового фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» состоится в Пскове

30 января в 18:00 Театрально-концертная дирекция Псковской области организует бесплатный показ документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», который снимался в регионе. Пригласительные можно получить в кассе театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

Кинопоказ приурочен к 77-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-летию полного снятия фашистской блокады. Съемки ленты проходили на территории Псковской области при руководстве Фонда национального кино «Патриот».

Авторы фильма рассказали о жизни региона в годы немецкой оккупации, в картине представлены документы и свидетельства военных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории области.

В съёмках принимали участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, прокурор Псковской области Сергей Белов, ветераны.

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