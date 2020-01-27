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Общество

Виктор Остренко: «Народное признание» находит героя среди тех, кто за этим признанием не гонится

Виктор Остренко

«Признание — это неотъемлемая часть существования общества. Оно представляет собой великой силы энергию, которая выражается в мотивации для существования и развития личности и позитивно влияет на развитие общества», — заявил Псковскому агентству информации заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта и член жюри премии «Народное признание - 2019» Виктор Остренко.

«Многие ищут общественного признания через демонстрацию уникальных способностей в профессиональной деятельности, творчестве или через спортивные достижения, — отметил он. — В этом нет ничего плохого или предосудительного, ведь за этим кроется чувство собственного достоинства, здоровая конкуренция и прогресс, наконец».

Виктор Остренко подчеркнул, что магия общественного признания заключается ещё и в том, что очень часто оно находит своего героя среди тех, кто за этим признанием не гонится. «Для таких людей это обычная жизнь, его ценностные установки и повседневная реальность. Да, именно случай из жизни или поступок, который попадает в поле зрения «Народного признания» и делает их особенными среди равных. Этим, пожалуй, и ценен этот проект», — заключил он. 

 

Голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2019» завершилось 26 января, сейчас продолжается работа жюри. Победителей определят путём сложения голосов, которые номинанты получили во втором туре голосования, и голосов экспертов. 

Церемония награждения пройдет 30 января в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина (Псков, улица Пушкина, 13).

В этом году премия «Народное признание» вручается в 10-й раз, на соискание награды поступили 120 заявок.

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