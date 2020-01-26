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Общество

Завершилось голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2019»

26 января в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019».

Во втором туре принимали участие 36 номинантов, вышедших в «полуфинал» по итогам голосования в первом туре. Всего на соискание награды было подано 120 заявок.

Победителей премии предстоит определить путём сложения голосов членов жюри и голосов отданных на сайте. Голос каждого эксперта равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура. В состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» вошли 12 человек.

 

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018».

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