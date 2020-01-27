Подпольное казино прикрыли в Пскове
В Пскове пресечена деятельность подпольного казино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
В результате оперативной разработки региональное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России получила информацию о работе в Пскове подпольного казино. Ночью 21 января в ходе силовой операции была пресечена незаконная игорная деятельность в данном заведении.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
Правоохранительные органы изъяли в заведении полученные в результате незаконной деятельности деньги, почти два десятка игровых терминалов, а также иные предметы и документы, которые свидетельствуют о незаконной игорной деятельности.
По данному факту следственный отдел по Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Расследование уголовного дела продолжается.