Подпольное казино прикрыли в Пскове

19:10, 27 января 2020, ПАИ

В Пскове пресечена деятельность подпольного казино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В результате оперативной разработки региональное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России получила информацию о работе в Пскове подпольного казино. Ночью 21 января в ходе силовой операции была пресечена незаконная игорная деятельность в данном заведении.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

















Правоохранительные органы изъяли в заведении полученные в результате незаконной деятельности деньги, почти два десятка игровых терминалов, а также иные предметы и документы, которые свидетельствуют о незаконной игорной деятельности.

По данному факту следственный отдел по Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Расследование уголовного дела продолжается.