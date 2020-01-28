Псковская область перевыполнила план по региональному проекту «Информационная структура»

14:48, 28 января 2020, ПАИ

План регионального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на территории Псковской области был перевыполнен по итогам 2019 года. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев 28 января во время рабочего совещания по вопросам реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Показатели выполнили на 100%, некоторые даже перевыполнили», - сказал Денис Матвеев, отметив, что на данный момент в рамках национального проекта есть следующие цели – создание безопасной коммуникационной структуры, увеличение внутренних затрат с точки зрения развития информационных технологий. Кроме того, реализуется 6 проектов на федеральном уровне и 5 – на региональном.

В рамках национального проекта на сегодняшний день следующие направления: подключение социально значимых объектов, обеспечение связью 2G населенных пунктов с населением менее 100 человек, создание регионального ЦОДа, который будет обеспечивать мощности.

Кроме того, подрядчик Ростелеком подключит более 600 социально значимых объектов.

«Мы не просто подключаем соцзначимые объекты, мы в населенные пункты ведем оптическое волокно, а значит, сможем оказывать услугу непосредственно населению», - отметил Денис Матвеев.

Он рассказал, что Псковская область попала в пилотную зону вместе с еще одним субъектом страны и теперь на базовых станциях сотовой связи будет расположено оборудование для обеспечения доступа в интернет. Пользователю необходимо будет только приобрести оборудование для приёма сигнала.

По словам Дениса Матвеева, в планах – проложить 150 километров оптического волокна, чтобы подключить медицинские учреждения, ФАПы, учреждения государственной власти.