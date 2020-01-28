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Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Анализ статистики по произошедшим в Псковской области ДТП показал, что и водители, и пешеходы являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Так, водители не соблюдают скоростной режим, не предоставляют преимущество пешеходам, управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Именно эти причины чаще всего указаны в протоколах. А пешеходы переходят проезжую часть в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Указывается, что пешеходы принципиально не носят светоотражающие элементы. Имеются случаи, когда граждане выходят на проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения.

«Погода играет немаловажную роль. Пасмурная и дождливая - она только усугубляет ситуацию. Видимость в направлении движения минимальна — это должны понимать как водители, так и пешеходы», — добавили в ведомстве.

Всего на дорогах Псковской области с 1 по 27 января произошло 27 наездов на пешеходов, в результате которых 8 человек погибли, а 19 получили травмы различной степени тяжести.

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