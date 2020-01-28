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Общество

При строительстве новой школы власти Пскова учтут ошибки в организации парковки

При строительстве новой школы власти Пскова намерены учесть ошибки в организации парковки. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, речь об этом шла на внеочередной сессии Псковской городской Думы 28 января.

Глава Пскова Елена Полонская констатировала, что у новой школы, возведенной в 2017 году на территории Псковского района, имеются проблемы и с подъездом, и со стоянкой. Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что новая большая школа, которую планируется построить в Борисовичах, будет создаваться «уже по-другому, с учётом парковок и транспортных развязок».

В процессе дискуссии выяснилось, что проблемы будут и с парковой и подъездами к новому детскому саду «Ягодка» на территории деревни Борисовичи Псковского района, который фактически стоит впритык к городской улице Рокоссовского. «Строят на территории района, потому что у города нет земли, а там большой жилой микрорайон. И там проблема с жилым домом, а не с садом, потому что дом построен по нормативу 0,4 парковочного места на квартиру, а новые нормативы – 0,8», - констатировал глава администрации Пскова.

По его словам, уже обсуждалась возможность передачи части районных земель Пскову, так как вся прилегающая к городу застройка «все равно «садится» на городские сети». «Нужно передавать часть района городу и, наверное, рано или позно мы к этому придём, - добавил Александр Братчиков. - Нужно согласие жителей Пскова, Завеличенской волости и Псковского района. Меняются же не только границы Пскова, но и района».

Также депутаты закрепили здания за двумя новыми детскими садами Пскова - №56 «Ягодка» и №5 «Академия детства». Детский сад №56 «Ягодка» получил право на оперативное управление зданием по адресу улица Балтийская, 11Б, а детский сад №5 «Академия детства» - здание по адресу улица Звездная, 17Б. Согласие на закрепление зданий необходимо для того, чтобы дошкольные учреждения получили лицензию на образовательную деятельность и начали функционировать.

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