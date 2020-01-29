В России вырос спрос на медицинские маски

09:13, 29 января 2020, ПАИ

Коронавирус стал причиной для роста спроса на медицинские маски. По оценкам экспертов, продажи выросли почти в 13 раз, сообщают «Известия».

Примечательно, что еще недавно основные поставки данного вида продукции поступали из Китая. Сейчас картина изменилась, российские производители увеличивают количество рабочих смен, удваивают производство.

Как отмечает представитель одной из компаний-производительниц, в основном спрос отмечен на Дальнем Востоке и в крупных городах России. В аптеках и интернет-магазинах остались только дорогие модели.

Между тем эксперты настаивают: причина не только в коонавирусе, но и в сезонности заболеваний — во второй половине января россияне стали чаще болеть.