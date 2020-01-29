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Общество

Российские визы на полгода планируют выдавать иностранцам

Туристический поток может значительно вырасти с введением новых правил выдачи российских виз иностранным гражданам. Такое мнение высказывают авторы законопроекта, разрабатываемого по поручению правительства. МИД готовит разрешение для иностранцев гостить в России в течение шести месяцев, сообщают «Известия».

При этом визу туристы смогут получить на основании брони отеля, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, и который дал подтверждение бронирования.

Инициативу поддерживают парламентские фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, представители КПРФ настаивают — надо развивать не внешний, а внутренний туризм.

 

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