Российские визы на полгода планируют выдавать иностранцам

09:21, 29 января 2020, ПАИ

Туристический поток может значительно вырасти с введением новых правил выдачи российских виз иностранным гражданам. Такое мнение высказывают авторы законопроекта, разрабатываемого по поручению правительства. МИД готовит разрешение для иностранцев гостить в России в течение шести месяцев, сообщают «Известия».

При этом визу туристы смогут получить на основании брони отеля, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, и который дал подтверждение бронирования.

Инициативу поддерживают парламентские фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, представители КПРФ настаивают — надо развивать не внешний, а внутренний туризм.