Китайский коронавирус может появиться в России в середине февраля

10:09, 29 января 2020, ПАИ

Появление в России нового типа коронавируса — 2019-nCoV — прогнозируют в середине февраля. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, пишет «Фармацевтический вестник».

Профессор оценил риск появления коронавируса на территории России как высокий. Владимир Чуланов отметил, что это обусловлено такими факторами, как передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами, завоз вируса в 16 стран, а также высокая активность миграции населения между Россией и Китаем.

Количество зараженных пневмонией, вызванной новым коронавирусом, на текущий момент достигло 5 тысяч 974 человек. Число летальных исходов возросло до 132.