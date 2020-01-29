Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове

14:11, 29 января 2020, ПАИ

В Пскове в 2020 году высадят новые деревья на улице Яна Фабрициуса. Их посадят взамен вырубленных в рамках реконструкции улицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Озеленение улицы планируется за счет средств муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей». Денежные средства по этому направлению уже заложены в городской бюджет на 2020 год. Разработка плана высадки зеленых насаждений начнется после проведения тендерных процедур. В бюджете Пскова на 2019 год средства по данному направлению заложены не были.

Программа предусматривает содержание парков, скверов, городских лесов и других зеленых зон Пскова. В перечень по данному направлению входят проектные работы, вырубка аварийных деревьев, реконструкция имеющихся, санация и высадка новых деревьев.

Ранее сообщалось, что контракт на реконструкцию улицы Яна Фабрициуса может быть расторгнут в случае, если подрядчик не выполнит заявленный перечень работ вовремя.