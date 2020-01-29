Дед мэра Нижнекамска оказался одним из бойцов лыжного батальона, чьи останки обнаружили в Великолукском районе

16:48, 29 января 2020, ПАИ

Среди бойцов 80-го лыжного батальона, останки которых обнаружили члены нижнекамского отряда «Поиск» в Великолукском районе, был дед мэра Нижнекамска Айдара Метшина. Об этом сообщает «НТР».

«Наш дедушка был минометчиком. Бойцы лыжного батальона отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление», - рассказал мэр Нижнекамска.

Обнаруженные под Великими Луками останки 19 солдат захоронят в братской могиле на городском кладбище Нижнекамска 31 января.