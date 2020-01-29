0
16:34
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
15:09
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
14:42
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
14:11
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
11:39
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
11:21
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
11:20
Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы
Еще новости
Общество

Дед мэра Нижнекамска оказался одним из бойцов лыжного батальона, чьи останки обнаружили в Великолукском районе

Среди бойцов 80-го лыжного батальона, останки которых обнаружили члены нижнекамского отряда «Поиск» в Великолукском районе, был дед мэра Нижнекамска Айдара Метшина. Об этом сообщает «НТР».

Фото: "НТР"

«Наш дедушка был минометчиком. Бойцы лыжного батальона отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление», - рассказал мэр Нижнекамска.

Обнаруженные под Великими Луками останки 19 солдат захоронят в братской могиле на городском кладбище Нижнекамска 31 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
29 января 2020
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
29 января 2020
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
29 января 2020
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
29 января 2020
Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
29 января 2020
Контракт на реконструкцию улицы Яны Фабрициуса в Пскове может быть расторгнут
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
29 января 2020
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы
29 января 2020
Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы
Студенты ПсковГУ работают вожатыми в зимней смене в «Артеке»
29 января 2020
Студенты ПсковГУ работают вожатыми в зимней смене в «Артеке»

Идет загрузка...