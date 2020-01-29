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Общество

Предлагается ввести ответственность за нарушение правил использования символов Псковской области

Предлагается ввести ответственность для юридических лиц за нарушение правил использования символов в Псковской области. Соответствующий законопроект, предложенный Псковской городской Думой, представил депутат гордумы Олег Брячак на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как отметил Олег Брячак, в областном законе на сегодняшний день прописана ответственность только для физических и должностных лиц. Областной закон предполагает штраф или предупреждение за неправильное использование символов.

«В нашем обществе важна символика государства, области и муниципалитетов. Мы обратили внимание на закон, который действует, и внесли в него полезные дополнения, которых не было ранее», - пояснил депутат гордумы.  В частности, отметил Олег Брячак, предусмотрена ответственность за такие серьезные правонарушения, как надругательство над флагом и гимном.

«Иногда депутат должен предлагать законодательные инициативы - важные и полезные. Мы, депутаты в гордуме, смелые и ответственные, поэтому предлагаем такие законопроекты», - добавил Олег Брячак.

Он добавил, что законопроект не потребует затрат из бюджета. Документ будет доработан и принят в первом чтении.

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